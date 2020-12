VIDEO – Lukaku lancia uno spoiler: “Qualcosa di grande sta arrivando”. E spunta la sua maglia col numero 5

“Qualcosa di grande sta per arrivare”, parola di Romelu Lukaku che ha appena lanciato un video su Instagram che sa tanto di spoiler. Il centravanti belga, come si può vedere in basso, ha lasciato però un solo indizio ai tantissimi tifosi che lo seguono sui social, vale a dire una maglia dell’Inter col suo nome e con il numero cinque. In molti hanno immediatamente pensato ad un possibile rinnovo del contratto con il club interista. Un’ipotesi, quest’ultima, che pare poco realistica, visto che solamente lo scorso anno l’ex attaccante del Manchester United aveva siglato un quinquennale fino al 2024 con la società nerazzurra.

A cosa si sarà riferito, dunque, Romelu Lukaku nel video lanciato su Instagram in cui raccoglie da uno spogliatoio la sua maglia col numero 5 al posto del 9? L’impressione è che presto lo stesso centravanti belga lascerà altri indizi per dare luce su questo mistero. Ecco il video: