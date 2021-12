VIDEO – Parla Barella, retroscena Thuram, weekend Serie A – INTER NEWS

Il nostro appuntamento con la diretta delle 19.30

Sospesi tra il mercato in avvicinamento, il prossimo turno di campionato contro il Cagliari e il sorteggio di lunedì per la Champions League. Sono tanti i temi d'attualità in casa Inter, e sono questi (e non solo) i temi di cui parleremo nell'appuntamento delle 19.30 sui canali di Passione Inter, nel corso della nostra consueta diretta. Daremo, poi, anche una lettura delle parole di oggi di Barella sul suo rosso contro il Real Madrid, oltre a un interessante retroscena di mercato... Seguici e commenta con noi tutte le news di casa Inter!