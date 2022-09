Viktoria Plzen-Inter 0-2, le PAGELLE: Dzeko-Dumfries gol, bene Acerbi

I voti dei giocatori nerazzurri in campo in Viktoria Plzen-Inter

ONANA 6,5 - Non fa praticamente nulla per 79' ma risponde presente su una palla velenosa nata da un calcio di punizione del Viktoria Plzen.

SKRINIAR 6 - Poche preoccupazioni stasera per Milan: appare comunque in crescita rispetto all'inizio della stagione.

BASTONI 6,5 - Scombina la trincea costruita dai cechi nel primo tempo. Bravissimo negli anticipi nella seconda frazione. (63' D'AMBROSIO 6 - Entra per sostituire l'ammonito Bastoni: fa un intervento difensivo decisivo.)

DUMFRIES 7 - Si è rivisto il Denzel in versione devastante. Dà fastidio eccome alla difesa avversaria con i suoi inserimenti. E poi fa un gol importantissimo per l'Inter. Molto, molto meglio rispetto alle ultime uscite.

BARELLA 6 - Le sue verticalizzazioni arrivano puntuali. Nessuna giocata come contro il Torino ma prova più che sufficiente. (72' GAGLIARDINI S.V. )

MKHITARYAN 6 - Non si vede tantissimo ma fa le cose giuste, con i ritmi giusti. Va anche vicino al primo gol in nerazzurro in almeno un paio di occasioni. (72' CALHANOGLU S.V.)