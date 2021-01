Zenga: “Inter da scudetto. Volevo Bastoni a Crotone, Barella? Ecco cosa mi disse Giulini. Su Suning…”

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter ed ex allenatore di Serie A, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare i temi più caldi che tengono banco nel nostro campionato, soffermandosi in particolar modo sulla stagione della squadra nerazzurra di Conte.

Ecco le sue parole: “Il campionato è in linea con le aspettative, spiace per il quarto posto nel girone di Champions. C’è anche la Coppa Italia da vincere, la possibilità di chiudere alla grande c’è: senza dimenticare la mancanza dell’impegno europeo, che può fare la differenza in positivo. Scudetto? Senza la stagione sarebbe insufficiente, inutile girarci attorno. Comunque l’Inter è la favorita”.

Il Milan non molla: “Vero, ma i nerazzurri hanno un qualcosa in più come scelte. In ogni caso, Pioli è bravissimo e non sono sorpreso dai risultati: ha dovuto far fronte a tante assenze, per Covid-19 e infortuni vari, ed è sempre riuscito a fare di necessità virtù. E dire che la società pensava di sostituirlo con Rangnick… Ah, quasi dimenticavo: super anche Maldini, finalmente l’ambiente gli sta riconoscendo i giusti meriti”.

Su Bastoni e Barella: “Volevo Alessandro quando ero al Crotone, purtroppo non se ne fece nulla. Su Nicolò, beh… che dire: ne parlai per la prima volta con Giulini nel 2014, quando era in Primavera e in Prima Squadra c’era Zeman. Il presidente, lo ricordo benissimo, mi disse: ‘Walter, questo ragazzo è veramente forte’. Direi che il tempo gli ha dato ragione. Un applauso a Conte, che è riuscito a valorizzare entrambi”.

Il futuro societario dell’Inter: “Impossibile rispondere, pochi conoscono i dettagli. Mi limito a dire che il periodo storico è complicatissimo per chiunque, Inter compresa, club che conta su 60-65.000 abbonati. Le perdite economiche sono state enormi, ci può stare che le proprietà facciano determinate valutazioni. Detto ciò, spero seriamente che si possa voltare pagina”.

