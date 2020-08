Mercato – Rebus Perisic per l’Inter: resta o va via? E intanto il Bayern può ancora riscattarlo

Con un grande finale di stagione al Bayern Monaco, giocando da titolare quarti e semifinale di Champions League, subentrando poi nel corso della finale contro il Paris Saint Germain, Ivan Perisic ha dimostrato alla sua Inter che in un gruppo determinato ad ottenere importanti successi ci può stare perfettamente. Da qui il rebus del club nerazzurro che, in caso di rientro del prestito, starebbe infatti pensando di trattenerlo ancora per un’altra stagione, per utilizzarlo sia da esterno a tutta fascia che da quarta alternativa per l’attacco.

Come ribadito dal Corriere dello Sport, la speranza sul mercato di un riscatto da parte del Bayern Monaco resta ancora più che viva. In virtù dei buonissimi rapporti che legano le due società, il club bavarese potrebbe infatti trattare al ribasso con l’Inter l’acquisto a titolo definitivo di Perisic, rispetto ai 20 milioni di euro che erano stati inizialmente fissati al momento del prestito. Dalla Germania hanno lanciato segnali importanti, lasciando intendere che con un maxi sconto potrebbero riscattare l’esterno croato.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<