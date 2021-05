Maglia Inter 2021/22, la probabile versione ‘away’ fa sognare i tifosi: ecco quale ricorda

Nuove immagini su quella che potrebbe essere la divisa trasferta

Sono appena stati rilasciati nuovi aggiornamenti su quella che potrebbe essere la nuova maglia da trasferta dell'Inter in vista della stagione 2021/22. Dopo aver pubblicato diverse indiscrezioni sulla possibile divisa casalinga del prossimo anno, il sito leader Footy Headlines ha appena reso note delle immagini che hanno immediatamente fatto scattare la curiosità dei tifosi. Se la prima maglia non ha particolarmente entusiasmato per la totale assenza delle strisce nerazzurre, in questo caso il richiamo ad una maglia celebre ha subito messo d'accordo tutti.