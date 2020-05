Addio a Mertens? Si scalda la pista Cavani: “Il riscatto di Icardi può favorirne l’arrivo”

Dopo una fisiologica sorpresa mista a delusione, la notizia arrivata nella serata di ieri riguardante il prossimo rinnovo di Dries Mertens con il Napoli potrebbe non essere così negativa per i tifosi dell’Inter. Il mancato arrivo del belga a Milano, scrive infatti Tuttosport, apre le porte a quello di Edinson Cavani. Dal presente al passato del Napoli: quello del Matador è un profilo che piace molto ad Antonio Conte, e sarebbe un altro parametro zero che fa gola anche a Beppe Marotta.

L’ingaggio che percepisce attualmente al Paris Saint-Germain è elevatissimo, ma una firma da svincolato permetterebbe di ridiscutere anche quello. Inoltre, il sempre più probabile riscatto di Mauro Icardi da parte del club parigino non può che aiutare l’Inter: la permanenza dell’argentino in Francia, infatti, chiuderebbe definitivamente le porte ad una maglia da titolare dell’uruguaiano. E Conte ci spera.

