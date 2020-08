Aguilar (Mundo Deportivo) scarta il Manchester United per Messi: “Andrà dove c’è un progetto interessante”

Sono ore frenetiche in Spagna dopo la notizia shock dell’addio di Messi al Barcellona; il giornalista di Mundo Deportivo Aguilar, da sempre molto vicino all’ambiente catalano, ha rilanciato un’ulteriore indiscrezione che scarta di fatto il Manchester United tra i papabili pretendenti al campione argentino.

“Se le mie fonti non mi ingannano, il destino di Lionel Messi non sarà solo in una squadra economicamente forte da affrontare l’operazione, ma anche una squadra con un interessante progetto calcistico, che gli permetterà di aspirare alla Champions League. Ecco perché il Manchester United non è adatto”.

Restano così sempre Inter, Manchester City e Paris Saint-Germain le uniche possibili destinazioni di Messi.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<