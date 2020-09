Allan lascia il Napoli e va all’Everton: l’Inter però ci ha provato fino all’ultimo con uno scambio clamoroso?

Allan, dopo essere stato vicino a lasciare il Napoli a ripetizione nelle ultime due stagioni, ha finalmente riabbracciato Carlo Ancelotti, diventando un nuovo calciatore dell’Everton. L’Inter a gennaio era stata molto vicina al calciatore brasiliano, senza però affondare il colpo decisivo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno però, i nerazzurri avrebbero provato in extremis a strapparlo al club inglese.

Pare infatti che il calciatore fosse sulla lista di Antonio Conte, non come primissima scelta ma come alternativa di livello. Ecco perché, una volta sicuri della trattativa in stato avanzato con l’Everton, i dirigenti nerazzurri abbiano provato ad inserirsi all’ultimo per strapparlo al Napoli. Addirittura con un’offerta clamorosa: o scambio alla pari con Marcelo Brozovic o pagamento dei 25 milioni cash richiesti da Aurelio De Laurentiis.

Declinato incredibilmente lo scambio con il croato dell’Inter, il patron azzurro sarebbe comunque stato disposto ad accettare, preferendo intavolare buoni rapporti con la società nerazzurra, ma la differenza, ancora una volta, lo ha fatto l’aspetto economico: l’Inter infatti avrebbe pagato in maniera dilazionata, a differenza dell’Everton, forte di una potenza economica non indifferente.

