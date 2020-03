Mercato – Tra Castrovilli e Tonali (ri)spunta Arambarri per l’Inter

Con Borja Valero in partenza e Matias Vecino che a fronte di una buona offerta potrebbe cambiare aria, l’Inter in vista del prossimo calciomercato sta monitorando diversi profili per il centrocampo. La linea azzurra con investimenti importanti sui migliori talenti italiani proseguirà, ed infatti tra i principali obiettivi nerazzurri resistono nomi come quelli di Gaetano Castrovilli della Fiorentina e Sandro Tonali del Brescia. Ma non solo.

Da due stagioni, ormai, gli scout interisti monitorano gli sviluppi di Mauro Arambarri, mastino uruguaiano di proprietà del Getafe, avversario proprio dell’Inter agli ottavi di Europa League. Classe ’95, sotto la guida di Bordalás si sta imponendo ad alti livelli meritando l’attenzione sempre più convinta di club come quello nerazzurro che secondo La Gazzetta dello Sport lo sta seriamente valutando in vista della prossima estate.

Che giocatore è Mauro Arambarri? Leggi la scheda di PassioneLiga.com —–> QUI

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!