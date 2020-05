Argentina, Scaloni esalta Lautaro: “Sarà l’attaccante del futuro: ha un pregio che gli altri non hanno”

In un’intervista concessa a Radio La Red, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha scelto di trattare diversi temi che coinvolgono la sua Nazionale. Tra questi, anche il possibile futuro di Lautaro Martinez, oggi all’Inter ma pressato dal Barcellona in vista di uno sbarco al Camp Nou

“Toglierlo all’Inter non sarà facile. Mi piacerebbe vedere giocare Lautaro con continuità – dice Scaloni – però è giovane ed ha questa caratteristica: corre per sé stesso e per il compagni. Sarà l’attaccante di riferimento del futuro. Credo però che nel caso in cui dovesse andare al Barcellona, l’allenatore Quique Setién troverà il modo di farlo giocare da titolare. Il giocatore visto prima di Russia 2018 non era questo, è cresciuto molto. Ma è stato comunque preso in considerazione fino all’ultimo momento”. Questo il pensiero del ct dell’Argentina Lionel Scaloni, pronto a scommettere su Lautaro in vista del futuro. I catalani studiano le mosse per convincere l’Inter ed assicurarsi il Toro, ma la trattativa al momento è tutt’altro che conclusa.

