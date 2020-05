Arthur non si muove, la conferma dell’entourage: “Non ha motivo di andare in Italia”

“Vuole restare al 100% al Barcellona, non ha alcuna intenzione di cambiare. Non c’è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia”. Ha parlato così, ai microfoni di ESPN Deportes, un membro dell’entourage di Arthur, centrocampista blaugrana che sembrava essere finito sul mercato. Parole, quelle dell’agente, che non fanno altro che confermare quanto detto anche dalla madre qualche giorno fa.

Arthur, nel corso di queste settimane, era stato descritto come prossimo all’addio, prima in direzione Inter nell’affare Lautaro Martinez e poi in direzione Juventus in uno scambio con Miralem Pjanic. Lo scenario più probabile però, a questo punto, resta la sua permanenza in Spagna.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!