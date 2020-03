AS – Godin non è più un leader all’Inter: scavalcato anche da Bastoni. Addio in vista per lui?

Dalla Penisola iberica arriva un allarme già ampiamente comprovato in questi suoi mesi alla Pinetina: Diego Godin ha smarrito il suo status da leader della retroguardia difensiva, ruolo che gli era sempre stato applicato nell’avventura all’Atletico Madrid. Secondo AS, l’uruguayano potrebbe abbandonare i nerazzurri in estate, viste le difficoltà riscontrate sotto le direttive di Antonio Conte.

Godin, ormai 34enne, si è visto relegato in panchina in 10 gare su 26, di cui 8 per tutti i novanta minuti; solo in altre 8 gare ha giocato un’intera gara da titolare. Bastoni sembra aver superato la concorrenza con il Faraone, che a fine stagione sarebbe disponibile ad un addio alla Milano nerazzurra: il leader vuole un’ultima avventura in cui poter comandare.

