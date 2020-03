AS – Guardiola pensa già al mercato. In cima alla lista c’è un nerazzurro

Con il campionato ormai sfumato e le varie incognite legate al proseguimento della Champions League, il Manchester City pensa al mercato ed ha in testa una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato da AS, Guardiola avrebbe chiesto una serie di nomi per riformare la rosa, visto l’andamento discendente negli anni di alcuni suoi giocatori. In cima alla lista dei desideri dell’allenatore spagnolo c’è Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter che ha brillato in questa stagione. L’argentino sembra essere nella testa di molte squadre europee, Barcellona su tutte e la squadra inglese dovrà partecipare ad una inevitabile asta per averlo.

Tra gli altri nomi nel taccuino di Pep, scrive il quotidiano spagnolo, ci sono alcuni della Premier League, come Ben Chilwell (Leicester), Jack Grealish (Aston Villa), James Maddison (Leicester), Adama Traoré (Wolverhampton), Nathan Ake (Bournemouth), oltre a Ruben Dias (Benfica) e Dayot Upamecano (Lipsia). Ma l’obiettivo più importante è sicuramente quello del centravanti nerazzurro, su cui Guardiola punta per riformare una squadra che possa tornare a lottare per il campionato, considerata anche l’esclusione dalle coppe europee per due anni imposta dalla UEFA per la quale si attende l’esito del ricorso.

