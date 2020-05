Assalto a Tonali grazie ad Icardi: nell’affare col Brescia anche il baby Esposito

Il riscatto di Mauro Icardi per l’assalto a Sandro Tonali. L’Inter non ha più intenzione di temporeggiare in merito al talento del Brescia ed è pronta a dare la caccia al centrocampista delle Rondinelle e della Nazionale, obiettivo concreto per la mediana di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset infatti, i nerazzurri sarebbero intenzionati a centrare l’assalto a Sandro Tonali sfruttando soprattutto i milioni in arrivo dalla cessione di Mauro Icardi. La Beneamata acconsentirà allo sconto nei confronti del PSG ed avrà a disposizione i fondi giusti per concentrare i propri sforzi sul gioiello del Brescia. Le cifre evidenziate dal giornalista Marco Barzaghi parlano di un prestito a 5 milioni e di un riscatto a 30 più bonus, insieme alla cessione a titolo temporaneo di Sebastiano Esposito, promesso proprio alle Rondinelle. Questa la strategia delineata da Marotta ed Ausilio per il baby talento della Nazionale, cercato con insistenza dall’Inter come prossima stella della rosa di Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!