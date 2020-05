Barcellona, Cucurella se parte Junior Firpo: quanti intrecci con l’Inter!

Il destino di Marc Cucurella nelle mani di Junior Firpo. Secondo quanto riportato infatti da Cope, il Barcellona sarebbe in corsa per il centrocampista del Getafe, individuato come possibile obiettivo di mercato della prossima estate. Tanto, se non tutto però, dipenderà dalla firma dell’esterno con l’Inter, il tutto all’interno dell’eventuale operazione Lautaro Martinez.

Il Barcellona non molla l’argentino, ma la cifra richiesta resta comunque alta da parte dell’Inter: servono 111 milioni per portarlo al Camp Nou, costo al limite delle possibilità per i catalani. Con l’inserimento di Junior Firpo, gradito a Conte ed alla dirigenza interista, i blaugrana avrebbero la possibilità di ridurre la quantità di milioni cash da versare alla Beneamata, aprendo così alla possibilità di acquisto per Marc Cucurella. Il classe ’98 nei giorni scorsi era finito anche nel mirino dell’Inter, con Conte che avrebbe scelto di visionarlo personalmente aspettando il match di Europa League. Intrecci continui di mercato tra Italia e Spagna: nerazzurri e blaugrana dialogano su più fronti.

