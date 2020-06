Barcellona-Inter, partita a scacchi per Lautaro. Si entra nella ‘Fase tre’: chi farà la prossima mossa?

La partita a scacchi tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez prosegue. I due club hanno fatto le loro mosse, ed ora, secondo La Gazzetta dello Sport, si è entrati nella ‘Fase tre’ della trattativa, quella dell’attesa. La Fase uno è stata quella che ha visto protagonista il Barcellona: il club catalano è stato chiamato a capire come coprire la clausola rescissoria del Toro, unico modo col quale l’Inter, ad oggi, accetta di perderlo. I balugrana, però, sono tuttora contrari all’idea di pagarlo 111 milioni cash, e preferiscono invece offrire una quota cash di 60 milioni circa più due contropartite tecniche. I nerazzurri, al contrario, chiedono o il pagamento della clausola o, quantomeno, una parte cash da 90 milioni di euro più una contropartita tecnica.

La Fase due, in questo senso, è stata proprio quella caratterizzata dalle offerte del Barcellona rigettate dall’Inter. L’ultima di esse in ordine cronologico è arrivata in queste ore, ma essendo considerata ancora bassa nella parte cash i nerazzurri non ci sentono. La Fase tre, infine, sarà quella dell’attesa: chi farà la prossima mossa? Da Barcellona si aspettano sia proprio Lautaro, chiamato a forzare la mano. Da Milano, invece, sono convinti che il Toro sia comunque riconoscente al club e non intenda metterlo in difficoltà.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!