Barcellona, la carta Xavi per chiudere i discorsi su Messi all’Inter

Moratti lo ha definito un sogno non impossibile, l’ex dirigente di Milan e Barcellona Ariedo Braida ha parlato di utopia. In mezzo, giorni di voci che rimbalzano tra la Spagna e l’Italia e fanno impazzire i tifosi. Messi all’Inter, si può? Il Barcellona resiste e prova anche un piano segreto per spegnere ogni possibilità LEGGI QUI

