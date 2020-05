Barcellona, Lautaro l’uomo giusto per affiancare Messi: “Garanzia di gol”

Il Barcellona non molla la presa su Lautaro Martinez. Nonostante le difficoltà, gli ostacoli di mercato e la richiesta dell’Inter, i blaugrana continuano a spingere sul giocatore per vederlo un giorno protagonista al Camp Nou. Un pressing asfissiante sia da parte della società catalana che, nello specifico, in ottica media. Il sogno è quello di vedere in campo la coppia formata dal Toro e da Leo Messi, il numero uno del calcio attuale nell’eterno duello con Cristiano Ronaldo. I due argentini hanno già avuto modo di testare la loro sintonia con la Seleccion, ottenendo risultati convincenti e che animano ulteriormente la passione dei tifosi blaugrana.

Come sottolineato da Mundo Deportivo infatti, quella formata da Messi è Lautaro è una vera e propria coppia gol. Una garanzia, come evidenzia il quotidiano, visti i precedenti vissuti in Nazionale. Sei gol in sette gare giocate, tra Copa America ed amichevoli. Tre a testa: Lautaro ha esultato contro due volte contro il Venezuela ed una con il Qatar, Messi invece contro Paraguay, Brasile ed Uruguay. L’unica gara che li ha visti entrambi in campo ma senza gioie è stata quella del luglio 2019, persa 2-0 contro il Brasile. “Una garanzia di gol quando giocano insieme” scrive il Mundo Deportivo, avvicinando ulteriormente il Toro al Barcellona. Messi si è già esposto, strizzando l’occhio al possibile sbarco al Camp Nou del suo connazionale: resta da convincere l’Inter, ferma sulle sue posizioni e su quei 111 milioni di euro da raggiungere per aggiudicarsi il centravanti. Settimane caldissime, aspettando la volata decisiva.



