Barcellona, nessuna restrizione sul mercato: l’ERTE non blocca Lautaro

Maggiori controlli? Sì, ma non sul mercato. La Liga si interroga sul futuro delle trattative e fa i conti con le novità analizzate, nel dettaglio, da ABC. Come spiegato dal portale spagnolo, alcuni esperti a livello fiscale hanno assicurato che i club che hanno scelto di affidarsi all’ERTE, ovvero una sorta di regolamento diramato sull’occupazione che prevede il pagamento di una parte degli stipendi per i dipendenti di un’azienda da parte dello stato, non avranno imposizioni anche sul mercato. Uno scenario questo che tocca da vicino l’Inter e Lautaro Martinez.

Nei giorni scorsi infatti erano circolate le ipotesi relative ad un possibile restringimento ulteriore delle manovre relative al calciomercato per i club, come il Barcellona, sotto regime dell’ERTE. ABC però ha contattato alcuni esperti dal punto di vista legale che hanno così commentato la vicenda: “Giuridicamente non ci sono limitazioni legali affinché un club, considerato come un’impresa rispetto ai suoi dipendenti, non possa realizzare atti che sono propri della sua attività”. Nessun tipo di problema dunque per il Barcellona nell’affare Lautaro Martinez: come evidenziato dalla Spagna, i blaugrana avranno tutte le carte in regola per lanciarsi a caccia del Toro. Basterà “solo” accettare la richiesta interista.