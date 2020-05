Barcellona, Skriniar costa troppo: il muro dell’Inter fa spostare l’obiettivo su De Ligt

Dopo quello issato per Lautaro Martinez, l’Inter frappone un altro muro fra un suo gioiello ed il Barcellona. È notizia di ieri, infatti, il pressing dei blaugrana anche su Milan Skriniar, considerato il perfetto sostituto di un Gerard Piqué ormai già 33enne. A Milano, però, hanno detto no: dire addio allo slovacco è considerato uno scenario accettabile solo di fronte ad offerte irrinunciabili, che ad oggi sembrano impossibili in quel del Camp Nou.

Per questi motivi, secondo il Sun in Inghilterra, il Barcellona avrebbe già deciso di abbandonare la pista Skriniar per virare invece su quella di Matthijs De Ligt. A fronte di un’annata non brillante a Torino e la necessità di alleggerire il monte ingaggi, i bianconeri, scrivono dall’Inghilterra, potrebbero decidere di lasciar partire l’olandese. L’altra alternativa, infine, sarebbe Juan Foyth, il cui futuro al Tottenham si prospetta sempre più complesso.

