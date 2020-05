Barcellona su Werner? Mossa strategica: intrecci e retroscena su Lautaro Martinez

L’operazione Lautaro Martinez va avanti con diplomazia e mosse strategiche. Il Barcellona ha individuato l’argentino come obiettivo numero uno ed il fatto che ne continuino a parlare pubblicamente ogni giorni (oggi, di nuovo, lo ha fatto Lionel Messi…) è un’ulteriore conferma. Dalla Spagna però sono tornate a circolare voci di un contatto tra i blaugrana e l’entourage di Timo Werner, piano B dei catalani che potrebbe scavalcare Lautaro se l’Inter non dovesse cedere. Quanto c’è di vero?

Nessuno sicuramente mette in dubbio che il tedesco possa piacere ai blaugrana, così come piace tantissimo al Liverpool e pure alla stessa Inter, che in caso di partenza del Toro potrebbe virare proprio su di lui. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi però sottolinea quanto detto prima: Lautaro Martinez è l’obiettivo principale, il contatto con Werner andrebbe interpretato anche come una mossa per mettere fretta all’Inter ed allo stesso argentino. Per ora però il muro interista non accenna a cedere: servono 90 milioni di euro cash più una contropartita. Sotto questa soglia non si tratta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!