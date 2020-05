Barcellona, Suarez e Marotta fattori chiave per Lautaro: il peso dei particolari nell’affare

Il caso Lautaro Martinez diventa sempre più una questione di particolari. Le voci dalla Spagna che rimbalzano di giorno in giorno vedono l’argentino sempre più vicino ai colori blaugrana. In realtà, però, Marotta è stato chiaro: impossibile avviare una trattativa per cifre inferiori ai 111 milioni fissati dalla dirigenza interista come clausola rescissoria del Toro. Il pressing da parte dei catalani è anche mediatico ed è frutto di un accordo stretto lo scorso gennaio tra Marotta e gli intermediari del Barça che, di fatto, ha aperto le strade ad una trattativa impostata con diversi paletti tra le parti.

A rivelare questi dettagli è Calciomercato.com che spiega il via libera al Barcellona alla trattativa con il giocatore da parte dell’ad interista, ma con delle condizioni. La prima riguarda la cifra da pareggiare, eventualmente, con le contropartite, ovvero i 111 milioni. La seconda, che limita ancor di più i blaugrana, racconta della necessità di versare almeno 90 milioni cash nelle casse dell’Inter per Lautaro. Il Barcellona a questo punto arranca, complice anche l’emergenza Coronavirus, ma stringe i denti e si dice fiducioso per l’assalto. Sport racconta di accordi in linea di massima ed ok da parte dello stesso attaccante, accostato ai catalani con uno stipendio da 10 milioni netti.

Fondamentale il lavoro di Messi, che ha dato il via ai dialoghi per Lautaro, e quello della società, che si dice pronta a mettere da parte Luis Suarez per lasciar spazio al Toro interista, affidandogli il ruolo di titolare indiscusso al centro dell’attacco del Camp Nou. Dettagli e particolari che arricchiscono i racconti sulla trattativa con l’Inter, decisa nel non concedere nessuno sconto agli spagnoli.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!