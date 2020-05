Barcellona, valzer di cessioni per l’assalto a Lautaro: oltre 100 milioni da 8 big!

Il Barcellona riflette su Lautaro e fa i conti con i suoi giocatori più caldi in chiave mercato. La necessità dei blaugrana è quella di riuscire a portare a termine l’operazione con l’Inter per l’attaccante argentino puntando sia sulla possibilità di inserire contropartite tecniche sia sul bisogno di incassare dalle cessioni per concentrare i propri sforzi sul Toro.

Mundo Deportivo a questo proposito detta le linee di mercato dei catalani che valutano Junior Firpo 30 milioni e sono pronti a “sacrificarlo” per abbassare il prezzo di Lautaro Martinez. Almeno 25 invece per Todibo che vanta estimatori in Italia ed in giro per l’Europa così come lo stesso Rafinha. 16 milioni il diritto di riscatto del Celta Vigo, con Inter e Arsenal pronti a monitorare ogni eventuale novità in arrivo dal Camp Nou per il brasiliano. Il Barcellona conta di riuscire ad incassare anche tra gli 8 ed i 15 milioni per Moussa Wague, mentre il colpo da novanta si chiama Semedo, valutato 50 e tentato dalle big europee. Ultimo in lista, Arturo Vidal: 15 milioni il prezzo del cartellino secondo i blaugrana, con i nerazzurri disposti a ragionare solo in un affare slegato da Lautaro. Occhio anche a Rakitic ed Umtiti che potrebbero generare entrate importanti: tutti tasselli di una strategia, quella del Barcellona, necessaria al disegno di mercato per l’assalto a Lautaro.

