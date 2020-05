Barcellona, vuoi Lautaro? L’Inter risponde! Sport: “Richiesto Ansu Fati”

L’asse Milano-Barcellona è calda per la trattativa che dovrebbe portare Lautaro Martinez in Spagna, ma secondo quanto riporta Sport l’Inter starebbe mostrando interesse anche per Ansu Fati. Nonostante i catalani abbiano dichiarato più volte incedibile il loro talento dopo un primo sondaggio anche della Juventus, alcuni rumors parlano di un sondaggio proprio delle due squadre italiane.

Il classe 2002 è al primo anno in prima squadra e ha già fatto intravedere tutto il suo potenziale: nonostante la giovanissima età e una concorrenza foltissima in attacco, infatti, Ansu Fati ha già realizzato 4 gol in 16 presenze nella Liga, mentre in Champions League ha messo a segno una sola rete proprio contro l’Inter a San Siro. La sua valutazione è di oltre 50 milioni, ma i nerazzurri potrebbero aver trovato la pedina giusta da chiedere al Barcellona per ridurre la parte cash dei 111 milioni di clausola di Lautaro Martinez.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!