Batista e il retroscena su Lautaro Martinez: “Voleva lasciare l’Inter dopo una panchina nel derby”

Lautaro Martinez voleva lasciare l’Inter. È il retroscena raccontato da Sergio Batista, ct dell’Argentina Under 20 e della nazionale olimpica, che in una lunga intervista concessa a Mundo Deportivo ha raccontato molti aneddoti sull’attaccante nerazzurro nel mirino del Barcellona, tornando ai primi mesi della sua avventura a Milano: “Sono andato a vedere il derby di Milano, era arrivato da poco tempo in Italia e era infastidito. Lautaro è rimasto in panchina e non si era neanche scaldato. Passando dallo spogliatoio, abbiamo parlato un attimo e mi sorprese dicendomi che era stanco di non giocare e che voleva andarsene”.

Batista, quindi, aggiunge: “L’ho fermato subito e gli ho detto. Ma dove pensi di andare? Vuoi tornare in Argentina? Dimmi una cosa: qual è il prossimo avversario? Mi rispose che avrebbero affrontato il Barcellona. ‘Vuoi perderti queste partite andandotene? Devi avere pazienza’ gli dissi. Mi sembrò tranquillizzarsi. Non che sia stato io a convincerlo, ovviamente. Però volevo spiegare con questo la sua personalità”.

