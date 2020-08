Messi a Milano? Bellinazzo frena: “Nessun club in Italia può permetterselo. City in pole ma c’è un vantaggio per l’Inter”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati per parlare della telenovela Messi, chiudendo quasi totalmente le porte ad un suo possibile arrivo all’Inter.

Ecco le sue parole: “Anche se si liberasse a zero, nessun club in Italia si potrebbe permettersi Messi e il suo stipendio da 40/50 milioni all’anno netti. Probabilmente sbaglio, ma io la questa vicenda la continuo a leggere all’interno del mondo blaugrana. Se proprio dovesse andare via vedo una corsa tra Manchester City, avvantaggiato, e PSG”.

L’ipotesi Inter: “C’è una norma, attivata anche da Ronaldo che permette ai grandi giocatori di arrivare in Italia e pagare solo 100mila euro di tasse dagli sponsor. Questo sarebbe un grandissimo vantaggio per l’Inter e per lo stesso Messi“.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<