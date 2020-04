Bergomi non ha dubbi: “Lautaro va tenuto. Ma faccio un nome se dovesse partire”

L’Inter deve puntare su Lautaro Martinez. Parola dello Zio Beppe Bergomi, che intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 ha risposto anche alle domande dei tifosi soffermandosi sul futuro dell’argentino, corteggiatissimo dal Barcellona che da settimane ormai è in pressing.

“Lautaro Martinez è un calciatore che terrei sempre – esordisce dunque Bergomi -. È nei suoi anni migliori ed è in crescita. Dovesse andar via, non farei alcuno scambio col Barcellona e prenderei solo soldi per andare a sostituirlo magari con un altro calciatore in crescita, penso a Werner. Ma tendenzialmente cercherei di tenerlo”.

