Bertolino ‘vende’ Lautaro Martinez: “Lo porto col risciò a Barcellona”

Bisogna fare il possibile per trattenere Lautaro Martinez, ma fino ad un certo punto. Mentre dalla Spagna continuano ad arrivare voci insistenti sul pressing blaugrana per l’attaccante argentino dell’Inter, i tifosi nerazzurri si preparano anche all’idea di perdere il Toro. Ma c’è fiducia sul fatto che la dirigenza interista possa riuscire, se non a blindarlo, quantomeno ad incassare più possibile dalla sua partenza. A queste condizioni, quindi, non ci si strapperebbe i capelli.

È il pensiero ad esempio del comico Enrico Bertolino, grande tifoso nerazzurro, che in un’intervista concessa a Sport Mediaset si sbilancia: “Sogno Messi? Il sogno di vedere giocare Messi con uno dei nostri, magari con Lautaro Martinez. Sì perché pare che siano più interessati e più vicini loro a portare Lautaro in Spagna. Se c’è questa modalità di 111 milioni io mi preparo con un bel risciò, lo carico dietro e lo porto direttamente a Barcellona”.

