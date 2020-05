Biasin si sbilancia: “Ecco perché l’Inter deve assolutamente comprare Tonali”

Se Fabrizio Biasin fosse il direttore sportivo dell’Inter anziché un noto giornalista, sapremmo già nome e cognome dell’obiettivo numero uno del club nerazzurro in vista della prossima finestra di mercato. Quello affidato al portale Starcasino.sport, però, va preso soltanto come un consiglio, anche se molto appassionato: “Sandro Tonali è forte come pochi altri, “forte forte” come Braccio di Ferro, “forte forte forte” come diceva la Carrà, già Raffa Nazionale” esordisce parlando del centrocampista del Brescia corteggiato dal club interista.

Biasin, dunque, non ha particolari dubbi sulle potenzialità del classe 2000 già nel giro della Nazionale e all’Inter consiglia il suo acquisto perché: “1) Anche se puzza ancora di latte è già leader della sua squadra. In serie A, non al torneo dei rioni. 2) Interpreta il ruolo del regista come neanche un premio Oscar. E dirige la fase difensiva. E imposta quella offensiva. 3) Che si tratti di accelerare, rallentare, allargare o verticalizzare, raramente sbaglia la scelta. 4) Tutti dicono “ricorda Pirlo” e francamente questo ci pare un inutile accostamento, ché quelli forti non assomigliano a nessuno: di Pirlo ce n’è stato uno, di Tonali ce ne sarà solo uno. Ne siamo certi”.

