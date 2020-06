Biasin tra Inter e mercato: “Lautaro? Sbagliato trattenere chi vuol partire”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin da sempre vicino alle notizie di casa Inter ha espresso il suo punto di vista in merito al mercato condotto dai nerazzurri, parlando nello specifico della questione Icardi e del futuro di Lautaro Martinez, tentato dal Barcellona.

MERCATO INTER – “Si sta facendo di tutto per creare un gruppo vincente. Se arriva Tonali per me fa un grandissimo colpo. Cellino? Fa il gioco di chi vuol far salire il prezzo. Gagliardini non ha reso quel che è stato pagato. Lautaro? Vuole andare al Barcellona. Di base è sempre sbagliato trattenere un giocatore che non vuol rimanere. Per Esposito si parla di un prestito al Brescia, per trovare spazio e dimostrare quello che vale. Sono scettico sui prestiti perché su dieci giocatori che partono poi solo uno o due tornano a casa. Cunha è un giocatore interessante, ma non so se c’è un interesse reale di qualche club italiano. Punterei sui giovani più che su Lacazette”.

QUESTIONE ICARDI – “Ha portato una plusvalenza. La sua volontà è andare avanti a Parigi perché si è trovato bene ed ha un grande sponsor come Leonardo”.

BARELLA E SENSI – “100 milioni sono tanti soldi per 2 giocatori di primo piano della Nazionale. L’Inter punta anche ad altri centrocampisti perché le big hanno tante alternative a centrocampo”.

RIPRESA – “Giusto dare priorità alla Serie A perché ballano centinaia di milioni, ma è il momento di occuparsi anche delle serie minori, in particolare la Serie D, dove i ragazzi percepiscono un solo stipendio ed erogato in nero”.

ALLENATORI – “Allegri è il numero uno, meglio anche di Conte e tutti gli altri. A un certo livello, con squadre piene di supercampioni, è un maestro di gestione”.

