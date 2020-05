Biraghi in stand-by, l’Inter prende tempo con la Fiorentina. E spunta la Roma

La Roma si prepara alla grande rivoluzione delle corsie esterne. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo anno sono certi di restare in giallorosso solo Aleksandar Kolarov e l’ex Inter Davide Santon, apprezzato a Trigoria per dedizione e affidabilità. In partenza Karsdorp, Florenzi e Bruno Peres, da valutare il futuro di Zappacosta e Spinazzola.

Tra i terzini che invece piacciono molto alla Roma c’è anche Cristiano Biraghi. Il futuro del laterale nerazzurro è ancora tutto da stabilire, l’Inter nelle prossime settimane deciderà se confermarlo oppure no. Biraghi, in caso di ritorno alla Fiorentina, così potrebbe andare a comporre con Kolarov la coppia a sinistra. La Roma monitora con attenzione anche l’ex nerazzurro Faraoni.

