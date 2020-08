Braida frena l’entusiasmo: “Non credo che Messi lasci Barcellona”

In un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Ariedo Braida spegne i sogni dei tifosi interisti: “A mio avviso Messi da Barcellona non si muoverà. Conosco lui e la sua famiglia, sarà difficile spostarlo; lui lì è un re, è amatissimo. A 33 anni secondo me vorrà proseguire ancora a Barcellona”.

Braida vanta un passato di quattro stagioni proprio come direttore sportivo dei catalani e le sue parole pesano come macigni sulle reali possibilità di vedere Messi lontano da Barcellona. A margine dell’intervista Braida ha parlato anche di come vede il calcio al giorno d’oggi definendolo privo di emozioni: “Il calcio in questo momento è particolare, non mi piace e non ho voglia di vederlo. Mi auguro che già dal prossimo anno il calcio possa ricominciare con i tifosi e con le emozioni, giocando con tutte le imprevedibilità del caso: voglio rivedere l’entusiasmo”.

