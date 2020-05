Braida incorona Lautaro: “Il profilo giusto per il Barcellona: ha talento, qualità e gol”

In un’intervista concessa a Mundo Deportivo, l’ex dirigente del Milan Ariedo Braida – legato anche ai colori del Barcellona – ha analizzato il suo punto di vista in merito ai possibili incroci di mercato tra l’Inter ed il club blaugrana, parlando nello specifico anche di Lautaro.

LAUTARO – “Lautaro mi piace molto. Ha qualità, talento, gol. Ha il profilo giusto per giocare nel Barcellona. È molto forte, è giovane e può crescere ancora molto. Affare con i blaugrana? Il Barcellona ha giocatori molto interessanti. Semedo mi piace molto e lo stesso Arthur è un giocatore di primo livello. L’affare è fattibile, sì. Però la pandemia ha creato un gran danno per tutti, incalcolabile, ed anche gli affari potrebbero risentirne. A settembre o ottobre parlando di un disastro economico”.

MERCATO – “Cambierà il calcio? Sicuramente. Tutti cambieremo: lo stiamo facendo ogni giorno, ogni mese. Ora si giocherà a porte chiuse, senza tifosi, e non sappiamo fino a quando. A livello economico è un problema per tutti i club. Ci sono meno entrate e se l’economia non va avanti poi tutto va male. Tutti i grandi club hanno bisogno di acquistare grandi calciatori ma devono anche far quadrare i conti ed anche i giocatori dovranno sapere che a partire da oggi guadagneranno di meno. Tutto si fermerà e gli stipendi si abbasseranno”.

