Branca sul mercato: “Lautaro? Se vuole andare meglio accontentarlo. Cavani ha sempre fatto bene, su Icardi…”

Dopo aver concesso una lunga intervista ai microfoni di Libero in tema Triplete, l’ex responsabile dell’area tecnica dell’Inter Marco Branca ha parlato a Radio Punto Nuovo. Temi focali della discussione Icardi, Lautaro Martinez, Cavani ed il mercato in generale. Ecco le sue dichiarazioni.

Icardi al PSG – “Sono tutte decisioni prese in un determinato momento storico. Io lo prelevai dalla Sampdoria per soli 13 milioni di euro + 2 di bonus. L’epilogo di oggi lo vedo come una conseguenza rispetto a ciò che è accaduto la passata stagione”.

Lautaro al Barcellona – “In questo caso dipende dalla volontà di Lautaro. Io lo preferirei dal punto di vista sportivo, ma dipende se lui intende rimanere. Non conviene mai trattenere un calciatore che manifesta la volontà di non voler restare”.

Cavani all’Inter – “Cavani ha sempre fatto bene ovunque. Finché non vedo la firma non ci credo”.

Ritorno in campo – “È comunque calcio vero. Quando ci sono trofei in ballo, professionalità da onorare e classifiche da completare bisogna andare avanti. Giocare ogni tre giorni non è affatto bello, le partite sono tante e non sarà facile, soprattutto dopo una pausa prolungata come questa. Potrebbe esserci qualche infortunio in più, ma è anche vero che questa è una situazione anomala per tutti”.

