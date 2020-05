Bucchioni: “Marotta sa come gestire la questione Lautaro, è un maestro in questo”

Enzo Bucchioni, noto giornalista e opinionista sportivo, si aggiunge all’elenco di coloro che danno ormai per fatto il colpo dell’estate: Lautaro al Barcellona. Ai microfoni di Radio Sportiva ha detto la sua sul mercato nerazzurro, senza indorare troppo la pillola.

Bucchioni ha dichiarato: “Anche da quel che mi risulta l’Inter ha deciso di accelerare per Edinson Cavani. Il nodo per ora rimane l’ingaggio, i nerazzurri vorrebbero ridimensionare gli 8 richiesti dall’ex Napoli ad un più abbordabile contratto da 5 milioni, vista anche l’età. Certo perdere Lautaro non sarebbe un bene, anche per questioni anagrafiche, ma il ragazzo vuole fortemente il Barcellona e alle casse del club una plusvalenza del genere farebbe davvero comodo”.

“Personalmente scommetto che l’affare si farà, Marotta è un maestro a fiutare e sfruttare certe situazioni, sa che vanno cavalcate fino in fondo. Cedendolo accontenti un giocatore che altrimenti resterebbe controvoglia, migliori le casse della società e puoi reinvestire su qualcuno di più funzionale al progetto. Al netto di questo, è un’operazione che va fatta perché dolorosa si, ma anche molto vantaggiosa”.

