Calciomercato, rivoluzione Inter all’orizzonte? Ecco tutti i prossimi obiettivi dei nerazzurri

Con l’approssimarsi dell’apertura della finestra estiva di calciomercato, tutti i top club d’Europa sono alle prese con le trattative per accaparrarsi i pezzi pregiati e i più ambiti fuoriclasse in vista dei prossimi impregni. Le aste per i tanti big in circolazione partiranno a stretto giro e vedranno impegnate tutte le migliori squadre della Serie A, della Premier League e della Liga. Ma c’è già chi si è mosso per tempo, riallacciando rapporti ormai persi, dando vita a trattative destinate a cambiare il corso del calciomercato.

Come per il direttore sportivo dell’Inter Beppe Marotta, che non ha mai smesso di sondare il terreno e guardare al mercato in cerca di possibili occasioni. Nelle ultime settimane, la società nerazzurra si sarebbe inserita nell’affare Paul Pogba, il forte centrocampista già visto all’opera in Serie A con la Juventus dal 2012 al 2016, in uscita dal Manchester United e richiestissimo dal Real Madrid. Il campione del mondo francese nel suo quadriennio a Torino si era messo in mostra per talento e doti atletiche, non disdegnando di finire sulle cronache giornalistiche anche per le sue bizzarre acconciature, a celebrare di anno in anno i successi con la Vecchia Signora.

Il giocatore è fermamente convinto di voler tornare in Italia e interrompere la sua avventura, tutt’altro che esaltante in Premier League. E se dall’Inghilterra rimbalza con forza la notizia secondo cui il francese si sarebbe ormai deciso in favore della Juventus, il club nerazzurro resta convinto di poter portare a termine l’affare, facendo leva sui buoni rapporti che intercorrono tra Marotta e l’agente del campione del mondo, Mino Raiola (con cui vi sarebbe anche un discorso aperto per il giovane attaccante Moise Kean), la cui collaborazione portò al primo arrivo di Pogba all’ombra della Mole. La concorrenza nella corsa al mediano francese, però, non si limita solamente alla Juventus. Il giocatore è, infatti, uno degli obiettivi di Zinedine Zidane che vorrebbe allenare il connazionale tra le fila del suo Real Madrid, puntando su Pogba come pilastro della rifondazione delle merengues.

Le cronache sportive dell’Inter nelle ultime settimane sono, però, incentrate su quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez. Con il Barcellona, che ha dichiarato apertamente di puntare all’asso argentino, è in atto un durissimo tira e molla. La società dell’Inter è partita da una richiesta base di centoundici milioni di euro, ovvero la clausola rescissoria dell’ ex Racing. I blaugrana avrebbero rilanciato più volte, arrivando nelle ultime ore ad offrire non meno di sessanta milioni di euro e i cartellini di Arturo Vidal e Nelson Semedo. Di recente è arrivato anche l’importante endorsement di Lionel Messi nei confronti del connazionale. Insomma, il futuro di Martinez sembrerebbe essere lontano da Milano (l’obiettivo del Toro è, infatti, quello di giocare al Camp Nou, con Messi al suo fianco) ma l’Inter non sarà disposta a cedere di un centimetro rispetto alle sue richieste iniziali. La trattativa potrebbe concludersi nelle prossime settimane favorevolmente per i catalani che, inserendo l’ex Juventus e Bayern Monaco Vidal sul piatto della bilancia, sanno bene di giocarsi un importante jolly, visto che Antonio Conte è sulle tracce del cileno ormai da dodici mesi.

Intanto, l’Inter avrebbe messo le mani sul giovane prospetto greco Georgios Vagiannidis, diciottenne terzino destro in uscita dal Panathinaikos che ha debuttato quest’anno nel massimo campionato greco segnando (e servendo un assist) all’esordio contro il Panetolikos. Per Dries Mertens manca solo la firma sul contratto. Il fantasista belga, oggi al Napoli, ha detto di sì all’Inter e al connazionale Romelu Lukaku, con cui formerà una coppia d’attacco esplosiva. Pronto un biennale per il trentatreenne.

Infine, chiudiamo con il capitolo Timo Werner. Il forte attaccante della nazionale tedesca resta la prima alternativa alla partenza di Lautaro Martinez. Ma in questo caso, la trattativa potrebbe complicarsi vista l’insistenza del Lipsia a tenere per un altro anno il giocatore in Bundesliga e, soprattutto, di Jurgen Klopp e del Liverpool, pronto a sborsare cifre esorbitanti per l’ex centravanti dello Stoccarda.