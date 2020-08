CdS – Retroscena clamoroso: contatti serrati per Barella al Barcellona

Non solo Lautaro Martinez. Il Barcellona, nonostante i conti in profondo rosso e il diktat della Liga che impone cessioni prima di nuovi acquisti, nelle ultime settimane ha tentato di strappare un altro titolarissimo all’Inter. Si tratta di Nicolò Barella, centrocampista al primo anno in nerazzurro.

Il clamoroso retroscena lo riporta oggi il Corriere dello Sport in un pezzo firmato dal giornalista Franco Ordine secondo il quale recentemente la dirigenza blaugrana ha allacciato contatti molto serrati con l’agente di Barella stuzzicandolo con la prospettiva di giocare al fianco di Lionel Messi e, soprattutto, di andare a guadagnare molto, molto di più rispetto al suo attuale ingaggio. Nessuno però da casa Barcellona si è preso la briga ancora di contattare in maniera ufficiale l’Inter, che comunque forte della sua solidità economica e della volontà di Antonio Conte di fare di Barella il perno del centrocampo del futuro non intende cederlo. Il ko con il Bayern in ogni caso rimescola le carte, con il Barcellona che in queste ore si prepara ad una rivoluzione che dovrebbe azzerare lo staff tecnico e dirigenziale. Difficile capire dunque se l’interesse per Barella rimarrà intatto.

