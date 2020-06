Inter, Cavani in stand-by. Il Matador prende tempo: decisione rimandata ad agosto

Edinson Cavani prende tempo, così come i suoi agenti che hanno avuto un contatto con l’Inter nelle scorse settimane. Come riportato da La Gazzetta dello Sport ci vorrà ancora del tempo prima di conoscere la nuova squadra del Matador.

Non è ancora l’ora dell’affondo, Cavani ha fatto sapere all’Inter e a tutti gli altri club interessati a lui di voler aspettare agosto, e quindi tornare in campo con il Psg in Champions League, prima di prendere una decisione definitiva sul futuro.

Il suo tempo a Parigi è comunque finito, il riscatto di Icardi ne è un ulteriore segnale. All’Inter Cavani piace, il Matador ha in mano un’offerta dall’Atletico Madrid e un interessamento ancora non concretizzato del Newcastle, oltre a proposte da Mls ed Emirati Arabi.

Ma l’aspetto economico sembra essere secondario. Cavani deve scegliere dove continuare. E l’Inter stessa ha voglia di capire se Edi, a 33 anni, ha ancora motivazioni tali da mettersi in gioco con Antonio Conte.

