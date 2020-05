Mercato – Inter all’attacco: Cavani e non solo, contatti in corso per il doppio colpo

Inter attiva su più fronti in un mercato che nonostante la crisi globale si preannuncia molto movimentato. Perso Dries Mertens, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Edinson Cavani la grande occasione a parametro zero e le operazioni vanno avanti a prescindere dal discorso Lautaro Martinez, che per il momento come riferisce Sport Mediaset si sta arenando a causa della divergenza tra le due società sulle contropartite da inserire nell’affare. Secondo il tg sportivo di Mediaset, comunque, l’Ad Beppe Marotta ha già formulato una prima offerta all’attaccante uruguaiano in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain mettendo sul piatto un biennale da 8 milioni di euro a stagione. Tanti soldi, ma ancora una proposta lontana dall’attuale ingaggio percepito sotto la Torre Eiffel. Occhio sempre all’Atletico Madrid che può ancora provare ad inserirsi.

Parallelamente al discorso Cavani vanno avanti anche i contatti con l’entourage di Timo Werner. L’attaccante dell’RB Lipsia è il primo nome nella lista interista per sostituire Lautaro in caso di cessione. Al momento l’ipotesi non è semplice, ma comunque viva. Il Liverpool è la principale concorrente, la Juventus osserva da lontano.

