Dall’Inghilterra – Chelsea, ecco il segnale che sblocca Alonso e Emerson Palmieri. Inter pronta all’assalto

Sono ore frenetiche sull’asse Londra-Leicester con il Chelsea che continua nella sua estate di grandi investimenti e sta cercando di completare un’altra operazione molto importante con l’acquisto di Ben Chilwell. Secondo il tabloid The Times i londinesi sarebbero ormai molto vicini all’accordo per chiusura dell’affare con il Leicester che per il laterale 23enne partiva da una valutazione superiore agli 85 milioni di euro, in linea con l’investimento che il Manchester United dovette fare un anno fa per assicurarsi Maguire sempre dalle Foxes. Alla fine il Chelsea dovrebbe spuntarla per qualcosa in meno, ma molto probabilmente verrà stabilito il nuovo record per quanto riguarda la cifra del trasferimento di un terzino.

L’Inter, intanto, osserva interessata. Il passaggio di Chilwell al Chelsea spinge in uscita almeno uno degli esterni attualmente in rosa, con Marcos Alonso e Emerson Palmieri principali indiziati alla partenza. Entrambi sono nella lista degli obiettivi della dirigenza nerazzurra che guarda sempre più al mercato inglese. L’esterno italo-brasiliano ex Roma sarebbe, tra i due, quello più caldo e raggiungibile secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni.