TS – Big sul mercato? De Vrij, Barella e… Lukaku: ecco gli incedibili per Conte!

La dirigenza dell’Inter è costretta a vendere alcuni giocatori per finanziare il mercato e regalare colpi da novanta a Conte in vista della prossima stagione. Alcuni big come Skriniar e Brozovic possono partire in caso di offerte importanti ma per altri, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter non è disposta neppure a prendere in considerazione l’idea.

A partire dalla difesa con gli intoccabili Handanovic, De Vrij e Bastoni. A centrocampo impossibile rinunciare a Barella, protagonista di un’annata davvero esaltante. Il neo arrivato Hakimi è ovviamente incedibile, così come Romelu Lukaku.

Pupillo di Conte, il belga è arrivato la scorsa estate per 75 milioni di euro: l’investimento è stato del tutto ripagato con i 34 gol stagionali messi a segno da Big Rom, gli stessi siglati dal Fenomeno Ronaldo alla sua prima stagione in nerazzurro.

