GdS – Kanté difficile ma non impossibile: Conte ci spera, servono 50 milioni. La strategia di Marotta

Antonio Conte continua a sognare sul mercato N’Golo Kanté. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per il tecnico nerazzurro il francese è il profilo giusto a cui affidare le chiavi del centrocampo.

Kanté resta l’obiettivo primario, la strada resta in salita ma non impercorribile. Servono 50 milioni di euro per sedersi a trattare con il Chelsea: l’Inter è chiamata nei prossimi giorni a recuperare il tesoretto grazie alla cessione di alcuni giocatori, solo allora si potrà pensare ad un affondo per Kanté.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<