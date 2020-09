Kanté-Inter, Ranieri non ha dubbi: “Sarebbe un grande colpo. E’ un ragazzo d’oro e in campo sa fare tutto”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese del Chelsea, obiettivo di mercato dell’Inter, è stato uno dei protagonisti dell’incredibile trionfo del Leicester in Premier League nella stagione 2015/2016.

Ecco le sue parole: “Sarebbe un ottimo acquisto, per i nerazzurri certamente, ma in assoluto per il campionato italiano. Kanté è un ragazzo d’oro, un gran professionista, che sa mettere sempre passione ed entusiasmo a disposizione della squadra. In campo è un moto perpetuo, generoso e bravo nel recuperare e distribuire palloni. Ha buone qualità, anche se non è un fantasista, ma è molto difficile che sbagli un passaggio perché interpreta sempre il ruolo con grande attenzione e concentrazione”.

Ancora elogi: “Una volta dissi il 70 per cento della Terra è coperto dalle acque, il restante 30 da Kanté? E’ vero, una volta ho dichiarato che dopo aver effettuato un cross poteva anche correre in area per colpire la palla di testa e cercare il gol perché volevo sottolineare la sua forza atletica e il suo spirito al servizio della squadra. È un campione del mondo, alzerebbe ulteriormente il livello del nostro campionato”.

