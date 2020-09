Inter-Kanté, servono 50 milioni. Via un big o tanti esuberi: la doppia strategia di Marotta

Antonio Conte sogna sul mercato Kanté e ora la dirigenza dell’Inter è chiamata a provarci fino in fondo con il Chelsea per regalare il centrocampista francese al proprio tecnico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Abramovich valuta l’ex Leicester 50 milioni di euro e al momento è da escludere un inserimento nella trattativa di Marcelo Brozovic.

Il club inglese non sarebbe ainteressato al croato che però resta uno dei big da sacrificare per poter finanziare l’operazione Kanté. Anche la cessione di Skriniar basterebbe per arrivare ai 50 milioni richiesti del Chelsea per il francese.

L’alternativa è quella di costruire il tesoretto con tutti gli altri esuberi come Vecino, Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert. Ma la strada è sicuramente più tortuosa.

