Inter, colpo Kolarov. Pronto lo sbarco a Milano: visite mediche programmate. Le cifre dell’affare

Aleksandar Kolarov sarà dopo Hakimi e Sanchez il terzo colpo messo a segno dall’Inter in questa finestra di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport è tutto fatto per lo sbarco a Milano dell’esterno serbo.

Le visite mediche sono in programma per l’inizio della prossima settimana, già lunedì il giocatore le potrebbe svolgere dopo gli impegni con la sua Nazionale. Di sicuro entro martedì.

Poi la firma che lo legherà all’Inter per la prossima stagione, con un’opzione per un altro anno in base alle presenze stagionali. L’accordo tra Kolarov e l’Inter si aggira sui 3 milioni netti a stagione, alla Roma 1,5 milioni di indennizzo.

La dirigenza nerazzurra si è rifiutata di inserire nell’operazione il trasferimento di un giovane del vivaio per non concedere un Zaniolo-bis.

