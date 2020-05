GdS – Lautaro-Barcellona, si entra nel vivo: super ingaggio ma l’Inter non molla. No a Vidal nell’affare

La telenovela Lautaro-Barcellona continua ad occupare le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Dopo il Mundo Deportivo, anche La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla trattativa di mercato tra blaugrana e nerazzurri per il numero 10 argentino.

La trattativa sembra non aver preso nessuna direzione al momento, l’ago della bilancia è tutto nelle mani del giocatore che dovrà decidere dove giocare la prossima stagione. L’offerta del Barcellona è superiore alle cifre che l’Inter può permettere: sul piatto infatti c’è un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Davanti però alla possibilità concreta che la Serie A riparta, una rottura dei rapporti tra Inter e giocatore non farebbe gioco a nessuno. Queste sono comunque ore calde.

L’Inter ha capito che il Barcellona non è intenzionata ad esercitare la clausola da 111 milioni di euro, non è quella la modalità scelta. Il club nerazzurro ha già rifiutato 80 milioni, ha già escluso Vidal dall’affare Lautaro con Marotta e Ausilio che hanno fissato la parte in cash non inferiore ai 90 milioni. E che a questa vengano aggiunte una-due contropartite. I nomi sono sempre i soliti: Semedo e il brasiliano Emerson.

