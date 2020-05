Da Lautaro Martinez a Werner: è già una settimana decisiva per il mercato dell’Inter

Gran parte del mercato e del prossimo futuro dell’Inter dipende da Lautaro Martinez, ecco perché i prossimi giorni saranno davvero decisivi per capire le prospettive per i dirigenti interisti. Il Barcellona ha deciso di tentare l’affondo finale per il Toro e come sottolinea La Gazzetta dello Sport vuole definire l’affare entro la metà di maggio, dunque indicativamente entro la fine di questa settimana. Soluzione che asseconda anche gli interessi dell’Inter.

In caso di cessione l’Ad Marotta e il Ds Ausilio avrebbero chiaramente più tempo a disposizione per valutare le manovre innanzitutto per sostituire Lautaro, ma anche per completare gli altri reparti grazie ai ricavi derivanti dalle vendita dell’argentino. I primi paletti infatti sono stati fissati: il Barça non intende pagare i 111 milioni di euro della clausola, l’Inter non abbassa le proprie pretese e dopo aver rifiutato le prime proposte da 60 milioni di euro cash più varie contropartite, ha fissato a 90 milioni di euro l’asticella dell’offerta in contanti da mettere sul piatto. Più, ovviamente, uno o due giocatori con i nomi di Emerson Royal e Semedo in lista, non Vidal che viene trattato a parte.

Tornando al possibile sostituto di Lautaro. L’obiettivo numero uno rimane Timo Werner, sul quale resta forte la concorrenza del Liverpool. Nel contratto c’è una clausola da 50 milioni di euro (diventano 60 nel caso in cui l’RB Lipsia dovesse vincere la Bundesliga) che scade il 15 giugno. C’è tempo quindi per incassare da Lautaro e reinvestire sul tedesco. Proprio mentre anche il Paris Saint-Germain dovrebbe arrivare all’intesa per il riscatto di Icardi, deadline prevista il 31 maggio. Ecco perché i prossimi saranno davvero giorni decisivi per il mercato dell’Inter.

