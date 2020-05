Non è un semplice sostituto: così Mertens ha battuto Sanchez nei piani dell’Inter

Non si può ancora parlare di operazione conclusa, visto che il Napoli non ha perso le speranze di fargli firmare il rinnovo e pure il Chelsea resta in corsa. L’Inter però ha mosso passi concreti e importanti in direzione di Dries Mertens che pare sempre più vicino e l’ottimismo cresce. L’attaccante belga andrà numericamente a prendere il posto Alexis Sanchez che al termine di una stagione deludente e sfortunata farà rientro al Manchester United. Ma Mertens per l’Inter, nel caso in cui dovesse ufficialmente completarsi l’affare, rappresenterebbe molto più di un sostituto del Niño Maravilla.

Recordman di gol nella storia del Napoli (per ora) insieme a Marek Hamsik con 121 reti firmate, Mertens si presenterebbe all’Inter per ricoprire un ruolo di primo piano, in grado di mettere in difficoltà il tecnico Antonio Conte nella scelta della formazione titolare. A 33 anni compiuti (uno in più di Sanchez) è integro fisicamente, conosce ovviamente benissimo il campionato italiano oltre che l’eventuale compagno di reparto, il connazionale Romelu Lukaku con cui già in nazionale ha affinato il feeling. Non solo. Con le sue caratteristiche diventerebbe un jolly preziosissimo per l’allenatore: abile in più ruoli e zone del campo, schierabile sia in un attacco a due o a tre. Per un Sanchez che va, l’Inter è quindi pronta a fare l’upgrade con un Dries Mertens che arriva. A parametro zero.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!