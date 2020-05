I numeri di Dries Mertens: un vero bomber per l’Inter a costo (quasi) zero

Fuori uno sfortunato Alexis Sanchez, dentro Dries Mertens. Il piano dell’Inter pare tracciato, con il folletto belga pronto a prendere il posto dell’attaccante cileno che rientrerà al Manchester United dopo una stagione complicata. La trattativa non è ancora conclusa, lo specifichiamo, e il Napoli non ha perso del tutto le speranze di fargli firmare il rinnovo del contratto, ma la proposta interista è importante e l’ex Psv Eindhoven è tentato. Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato perché Dries Mertens non va considerato semplicemente un “sostituto di Sanchez”, oggi diamo spazio ai numeri per raccontarvi quello che può diventare il nuovo attaccante dell’Inter.

Nato il 6 maggio 1987 a Leuven, in Belgio. 7 sono innanzitutto le sue stagioni a Napoli. Arrivato nel 2013 al San Paolo per circa 10 milioni di euro, il belga si presentò come esterno (molto) offensivo con un enorme feeling con il gol subito confermato anche in Italia: 13 gol tra Serie A e Coppa Italia alla prima stagione. Poi l’evoluzione del suo ruolo fino a diventare vero e proprio centravanti con risultati straordinari. Con 121 gol segnati in azzurro, è al pari di Hamsik il miglior marcatore della storia del club partenopeo. Sì, ha segnato più di Maradona. Accanto a questo ha servito anche 51 assist (12 complessivi la scorsa stagione), a conferma della sua importanza nella manovra offensiva partenopea. Quest’anno ha collezionato 21 presenze in campionato con 6 gol e 5 assist, più 7 in Champions League con altri 6 gol e 1 assist. A secco invece nell’unica presenza in Coppa Italia. Considerando i 1787 minuti giocati, possiamo dire che ha contribuito ad un gol ogni 100 minuti circa.

Con la nazionale belga è uno dei veterani. Dal debutto del 9 febbraio 2011 ad oggi, Mertens vanta 90 presenze, molte delle quali in coppia con Romelu Lukaku, e 18 gol. L’ultimo il 6 settembre scorso contro San Marino.

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, salvo nuove disposizioni dovute alla particolarità del momento, dall’Inter ha ricevuto una proposta molto ricca di un biennale da 5 milioni di euro a stagione più dei bonus. Si tratta soprattutto sul premio alla firma, pratica comune nelle trattative con i calciatori che si svincolano ed arrivano a costo (quasi) zero.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!